الدوري المغربي (22): أولمبيك آسفي يواجه الفتح

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلعب الوداد مع المكناسي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمغرب التطواني مع الدفاع الحسني الجديدي، الساعة 20:00، وأولمبيك آسفي مع الفتح، الساعة 22:00.

النتائج المسجلة في الجولة (22)

شباب السوالم × نهضة بركان 0-4

المغرب الفاسي × شباب المحمدية 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- نهضة بركان: 55 نقطة

2- الوداد: 39 نقطة

3- الجيش الملكي: 37 نقطة

4- نهضة الزمامرة: 37 نقطة

5- المغرب الفاسي: 36 نقطة