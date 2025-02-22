نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المغربي (22): أولمبيك آسفي يواجه الفتح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلعب الوداد مع المكناسي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والمغرب التطواني مع الدفاع الحسني الجديدي، الساعة 20:00، وأولمبيك آسفي مع الفتح، الساعة 22:00.
النتائج المسجلة في الجولة (22)
شباب السوالم × نهضة بركان 0-4
المغرب الفاسي × شباب المحمدية 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- نهضة بركان: 55 نقطة
2- الوداد: 39 نقطة
3- الجيش الملكي: 37 نقطة
4- نهضة الزمامرة: 37 نقطة
5- المغرب الفاسي: 36 نقطة