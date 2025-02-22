الدوري الفرنسي (23): ليل يلاقي موناكو

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب ليل مع موناكو الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت إيتيان مع أنجيه الساعة 21:00، وأوكسير مع مارسيليا الساعة 23:05.

أمس، فاز رين على ستاد ريمس بهدف دون رد في افتتاح منافسات هذه المرحلة..

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 56 نقطة

2- مارسيليا: 46 نقطة

3- نيس: 40 نقطة

4- موناكو: 40 نقطة

5- ليل: 38 نقطة