نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (23): ليل يلاقي موناكو على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلعب ليل مع موناكو الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسانت إيتيان مع أنجيه الساعة 21:00، وأوكسير مع مارسيليا الساعة 23:05.
أمس، فاز رين على ستاد ريمس بهدف دون رد في افتتاح منافسات هذه المرحلة..
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 56 نقطة
2- مارسيليا: 46 نقطة
3- نيس: 40 نقطة
4- موناكو: 40 نقطة
5- ليل: 38 نقطة