الدوري التركي (25): سامسون سبور يواجه تشايكور ريزا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي الساعة 13:30 بتوقيت مكة، من بعد ظهر اليوم، السبت، سيفاس سبور وقونيا سبور ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً أنطاليا سبور مع قاسم باشا الساعة 16:00، وسامسون سبور مع تشايكور ريزا سبور الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

أيوبسبور × بشكتاش 1-3

بودريم سبور × هاتاي سبور 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 63 نقطة

2- فنربخشة: 57 نقطة

3- سامسون سبور: 46 نقطة

4- بشكتاش: 41 نقطة

5- أيوبسبور: 40 نقطة