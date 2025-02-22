3 أبراج فلكية يرافقهم الحظ السيء دوما.. هل أنت منهم؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 07:52 صباحاً - الحظ العاثر: ثلاث أبراج فلكية دائماً تشهد تحديات

يُعتبر بعض الأشخاص أكثر حظاً من غيرهم بفعل عوامل مختلفة، منها الطالع الفلكي الذي قد يتسبب في فرض بعض التحديات والعقبات في حياتهم. في هذا المقال، سنستعرض ثلاثة من الأبراج الفلكية التي غالباً ما يرافقها الحظ السيء. إذا كنت من مواليد هذه الأبراج، فقد تجد نفسك تواجه مصاعب أكثر من غيرك.

برج الجدي

الكوكب الحاكم: زحل – يُعرف كوكب زحل بتأثيراته الصارمة والجدية، وفي كثير من الأحيان يعوق الحظ الجيد لأصحاب برج الجدي.

– يُعرف كوكب زحل بتأثيراته الصارمة والجدية، وفي كثير من الأحيان يعوق الحظ الجيد لأصحاب برج الجدي. التحديات المالية – يُعتبر مواليد الجدي عرضة للتحديات المالية والاقتصادية مرات عديدة خلال حياتهم.

– يُعتبر مواليد الجدي عرضة للتحديات المالية والاقتصادية مرات عديدة خلال حياتهم. ضغوط العمل – يميلون للانغماس في العمل لدرجة تواجههم دائماً ضغوط ومشاكل مهنية.

برج السرطان

الكوكب الحاكم: القمر – يتأثر أصحاب برج السرطان بشكل مكثف بتغيرات القمر مما يسبب لهم تقلبات في المزاج والحالة العاطفية.

– يتأثر أصحاب برج السرطان بشكل مكثف بتغيرات القمر مما يسبب لهم تقلبات في المزاج والحالة العاطفية. التحديات العاطفية – يميلون إلى الانغماس في العلاقات العاطفية التي غالباً ما تنتهي بشكل غير متوقع أو محبط.

– يميلون إلى الانغماس في العلاقات العاطفية التي غالباً ما تنتهي بشكل غير متوقع أو محبط. الحساسية الزائدة – حساسيتهم تجعلهم أكثر عرضة للانزعاج والإصابة بالمواقف الصعبة.

برج الحوت

الكوكب الحاكم: نبتون – يُعرف نبتون بكوكب الأحلام والخيال، لكنه في الوقت نفسه يجعل الحوت عرضة للأوهام والخداع.

– يُعرف نبتون بكوكب الأحلام والخيال، لكنه في الوقت نفسه يجعل الحوت عرضة للأوهام والخداع. التشتت الذهني – يميلون إلى فقد التركيز والانجرار خلف أحلام غير واقعية مما يؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف.

– يميلون إلى فقد التركيز والانجرار خلف أحلام غير واقعية مما يؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف. الميل للهروب – غالباً ما يختارون الهروب من المشاكل بدلاً من مواجهتها، مما يخلق مشاكل أكبر على المدى الطويل.

في الختام، رغم أن الحظ السيء قد يرافق مواليد هذه الأبراج بشكل متكرر، إلا أنه يظل من المهم تذكر أن القرارات الشخصية والعمل الدؤوب يمكن أن يخفف من تأثير هذه التحديات بشكل كبير. دع الحذر والتخطيط الجيد يكونان رفيقيك في كل خطوة تخطوها.