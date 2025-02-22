نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (17): قمة الوصل والعين على صفيح ساخن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، حيث يلعب اتحاد كلباء مع خورفكان الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، ودبا الحصن مع عجمان بنفس التوقيت، والوصل مع العين الساعة 19:15.
وتستكمل مباريات المرحلة السابعة عشرة غداً، الأحد، حيث يلعب شباب الأهلي مع العروبة الساعة 16:30، والشارقة مع البطائح بنفس التوقيت، وعند الساعة 19:15 يلعب النصر مع الجزيرة، وبني ياس مع الوحدة.
ترتيب فرق المقدمة
1- شباب الأهلي: 41 نقطة
2- الشارقة: 37 نقطة
3- العين: 29 نقطة
4- النصر: 26 نقطة
5- الوحدة: 25 نقطة