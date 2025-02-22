دوري نجوم قطر (16): السد في مواجهة الدحيل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، الغرافة وقطر الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، ويلعب الشمال مع الخور بنفس التوقيت، والسد مع الدحيل الساعة 19:00.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلعب العربي مع الأهلي الساعة 16:45، والشحانية مع أم صلال بنفس التوقيت، والوكرة مع الريان الساعة 19:00.

ترتيب فرق المقدمة

1- الدحيل: 35 نقطة

2- السد: 31 نقطة

3- الغرافة: 31 نقطة

4- الأهلي: 28 نقطة

5- الشحانية: 20 نقطة