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دوري نجوم قطر (16): السد في مواجهة الدحيل

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دوري نجوم قطر (16): السد في مواجهة الدحيل

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، السبت، الغرافة وقطر الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، ويلعب الشمال مع الخور بنفس التوقيت، والسد مع الدحيل الساعة 19:00.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، حيث يلعب العربي مع الساعة 16:45، والشحانية مع أم صلال بنفس التوقيت، والوكرة مع الريان الساعة 19:00.

ترتيب فرق المقدمة
1- الدحيل: 35 نقطة
2- السد: 31 نقطة
3- الغرافة: 31 نقطة
4- الأهلي: 28 نقطة
5- الشحانية: 20 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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