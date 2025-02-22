نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (21): الاتحاد والهلال وجهاً لوجه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
الخلود × الوحدة- الساعة 16:00
التعاون × الشباب- الساعة 17:05
الاتحاد × الهلال- الساعة 21:15
النتائج المسجلة في الجولة (21)
ضمك × الأهلي 0-2
القادسية × الأخدود 2-0
النصر × الاتفاق 2-3
الفتح × العروبة 1-0
الفيحاء × الخليج 0-0
الرياض × الرائد 1-3
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 52 نقطة
2- الهلال: 48 نقطة
3- القادسية: 47 نقطة
4- النصر: 44 نقطة
5- الأهلي: 41 نقطة