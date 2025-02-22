دوري روشن السعودي (21): الاتحاد والهلال وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

الخلود × الوحدة- الساعة 16:00

التعاون × الشباب- الساعة 17:05

الاتحاد × الهلال- الساعة 21:15

النتائج المسجلة في الجولة (21)

ضمك × الأهلي 0-2

القادسية × الأخدود 2-0

النصر × الاتفاق 2-3

الفتح × العروبة 1-0

الفيحاء × الخليج 0-0

الرياض × الرائد 1-3

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 52 نقطة

2- الهلال: 48 نقطة

3- القادسية: 47 نقطة

4- النصر: 44 نقطة

5- الأهلي: 41 نقطة