نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (14): شباب الأردن يواجه الفيصلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، فيلعب مغير السرحان مع شباب العقبة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب الأردن مع الفيصلي الساعة 19:45.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
السلط × الأهلي 2-0
الرمثا × الجزيرة 0-3
ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 31 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- السلط: 21 نقطة
4- الرمثا: 21 نقطة
5- الفيصلي: 20 نقطة