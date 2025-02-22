الدوري الأردني (14): شباب الأردن يواجه الفيصلي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، فيلعب مغير السرحان مع شباب العقبة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب الأردن مع الفيصلي الساعة 19:45.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

السلط × الأهلي 2-0

الرمثا × الجزيرة 0-3

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 31 نقطة

2- الوحدات: 26 نقطة

3- السلط: 21 نقطة

4- الرمثا: 21 نقطة

5- الفيصلي: 20 نقطة