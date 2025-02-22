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الدوري الأردني (14): شباب الأردن يواجه الفيصلي

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الدوري الأردني (14): شباب الأردن يواجه الفيصلي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، مباراتان ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني بكرة القدم، فيلعب مغير السرحان مع شباب العقبة الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وشباب الأردن مع الفيصلي الساعة 19:45.

النتائج المسجلة في الجولة (14)
السلط × 2-0
الرمثا × الجزيرة 0-3

ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 31 نقطة
2- الوحدات: 26 نقطة
3- السلط: 21 نقطة
4- الرمثا: 21 نقطة
5- الفيصلي: 20 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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