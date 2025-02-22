كلوب بروج وأستون فيلا… طموح الصغار!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

مجرد الوصل إلى دور الثمانية سيكون إنجازاً لكل منهما وسط عمالقة اللعبة في العالم، وحتى الوصول إلى دور الـ 16 يرضي غرورهما…

مواجهة كلوب بروج البلجيكي وأستون فيلا الإنكليزي تمثل لقاء الطامحين الجدد في أوروبا، وبالتالي سيكون من الصعب حسمها.

بدأ كلوب بروج مشواره في نسخة 2024- 2025 من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بوروسيا دورتموند 0-3، فالفوز على شتورم غراتس النمساوي 1-0، ثم الخسارة أمام ميلان 1-3، والفوز على أستون فيلا 1-0، والتعادل مع سيلتك الاسكتلندي 1-1، والفوز على سبورتينغ لشبونة البرتغالي 2-1، والتعادل مع جوفنتوس الإيطالي 0-0، والخسارة أمام مانشستر سيتي 1-3.

واحتل كلوب بروج المركز الرابع والعشرين في مرحلة الدوري بـ 11 نقطة وخاض ملحق التأهل ضد أتلانتا الإيطالي ففاز عليه ذهاباً 2-1، وإياباً 3-1.

وبدأ فريق أستون فيلا رحلته بالفوز على يونج بويز السويسري 3-0، وعلى بايرن ميونيخ الألماني 1-0، وعلى بولونيا الإيطالي 2-0، وخسر أمام كلوب بروج البلجيكي 0-1، وتعادل مع جوفنتوس الإيطالي 0-0، وفاز على لايبزيج الألماني 3-2، وخسر أمام موناكو الفرنسي 0-1، وفاز على سيلتك الاسكتلندي 4-2.

تجري مباريات دور الـ 16 يومي 4و5 آذار 2025 ذهاباً، ويومي 11 و12 من الشهر نفسه إياباً.