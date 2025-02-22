سان جيرمان وليفربول.. حكاية خاصة في دوري الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 22 فبراير 2025 03:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

فرضت القرعة على باريس سان جيرمان الفرنسي مواجهة فريق ليفربول الإنكليزي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وغالباً ما تكون المواجهات الفرنسية الإنكليزية خاصة وممتعة في كرة القدم الأوروبية، أندية ومنتخبات، ولن تخرج هذه المواجهة عن هذا السياق..

بدأ فريق ليفربول مرحلة الدوري بشكل متميز جداً، ففاز في سبع مباريات متتالية، وتصدر مرحلة الدوري بـ 21 نقطة، حيث فاز على ميلان الإيطالي 3-1، وعلى بولونيا الإيطالي 2-0، وعلى لايبزيج الألماني 1-0، وعلى باير ليفركوزن الألماني 4-0، وعلى ريال مدريد الإسباني 2-0، وعلى جيرونا الإسباني 1-0، وعلى ليل الفرنسي 2-1، وخسر أمام آيندهوفن الهولندي 2-3.

وتصدر ليفربول ترتيب الفرق المشاركة في مرحلة الدوري بـ 21 نقطة كما أسلفنا.

بالمقابل، بدأ فريق باريس سان جيرمان النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا بالفوز على جيرونا الإسباني 1-0، ثم خسر أمام آرسنال الإنكليزي 0-2، وتعادل مع آيندهوفن الهولندي 1-1، وخسر أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2، وأمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1، وعاد ليفوز على ريد بول سالزبورغ النمساوي 3-0، وعلى مانشستر سيتي الإنكليزي 4-2، وعلى شتوتغارت الألماني 4-1.

واحتل باريس سان جيرمان المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة، ما أجبره على خوض ملحق التأهل حيث واجه فيه فريق ستاد بريست الفرنسي وفاز عليه 3-0 و7-0.

تجري مباريات دور الـ 16 يومي 4و5 آذار 2025 ذهاباً، ويومي 11 و12 من الشهر نفسه إياباً.