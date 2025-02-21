“الإمارات للشحن الجوي” تحصد جائزة أفضل ناقلة شحن دولية من “ستات تايمز إنترناشيونال”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

حصدت “الإمارات للشحن الجوي” جائزة أفضل ناقلة شحن دولية للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز “ستات تايمز إنترناشيونال” للتميز في قطاع الشحن الجوي.

وبحسب “وام”، تعكس هذه الجائزة الدور الرئيسي الذي تلعبه الناقلة في توفير حلول تساهم في تعزيز الخدمات اللوجستية العالمية.

وتسلم الجائزة، أعضاء فريق الإمارات للشحن الجوي، دينيس ليستر، نائب رئيس أول للمنتجات والابتكار، وخالد الهنائي، نائب رئيس الشحن التجاري لأفريقيا ودولة الإمارات والشرق الأوسط، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في نيروبي، على هامش مؤتمر ومعرض الشحن الجوي في أفريقيا 2025، بحضور نخبة من الضيوف والمسؤولين في صناعة الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن إنه منذ نحو أربعة عقود، ساهمت الناقلة في دعم وتسهيل حركة التجارة العالمية لأكثر من 145 وجهة عبر القارات الست، وربطت الشركات بمورديها وعملائها في جميع أنحاء العالم عبر مزيج من طائرات الركاب والطائرات المخصصة للشحن.