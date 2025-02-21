قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا .. ديربي مدريدي ومواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وليفربول

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 01:52 مساءً - أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة الدور ال-16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

القرعة أسفرت عن عدة مواجهات قوية لعل أبرزها ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد، فيما يواجه ليفربول نظيره باريس سان جيرمان.

وتُقام مباريات ذهاب دور الـ16 يومي 4 و5 مارس/آذار المقبل، على أن تُقام مباريات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

وجاءت القرعة كاملة على النحو التالي:

– ليل × بوروسيا دورتموند.

– أستون فيلا × كلوب بروج.

– ريال مدريد × أتلتيكو مدريد.

– بايرن ميونخ × باير ليفركوزن.

– آرسنال × آيندهوفن.

– إنتر ميلان × فينورد.

– ليفربول × باريس سان جيرمان.

– برشلونة × بنفيكا.

أما مباريات الدور ربع النهائي ستكون على الشكل التالي:

– الفائز من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان ضد الفائز من مباراة أستون فيلا وكلوب بروج.

– الفائز من مباراة آيندهوفن وآرسنال ضد الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

– الفائز من مباراة فينورد وإنتر ميلان ضد الفائز من مباراة بايرن ميونخ أو باير ليفركوزن.

– الفائز من مباراة بنفيكا وبرشلونة ضد الفائز من مباراة دورتموند وليل.