بسبب قراءة القرآن على كلبتها.. رشا شربتجي في مرمى الانتقادات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أثارت المخرجة السورية رشا الشربتجي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تقرأ فيه القرآن الكريم على كلبتها المريضة “ميني” بهدف الشفاء. الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على انستقرام أظهر مراحل علاج الكلبة، مما أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين.

في التفاصيل، كشفت رشا عن معاناة كلبتها مع مشكلة صحية خطيرة تطلبت إجراء عملية جراحية فورية. وأعربت عن خوفها الشديد على حيوانها الأليف، مشيرة إلى أن العملية نجحت بفضل جهود الأطباء في عيادة “كاني كات td” في بيروت.

لكن ما أثار الجدل هو قيام رشا بقراءة القرآن على كلبتها، حيث رأى بعض المتابعين أن هذا الفعل غير مقبول، معتبرين أن القرآن مخصص للبشر وليس للحيوانات. في المقابل، تعاطف العديد من المتابعين مع رشا وكلبتها، وعبّروا عن دعمهم لها في هذه المحنة، معتبرين أن فعلها نابع من حبها لحيوانها الأليف ورغبتها في شفائه.

هذا الجدل يسلط الضوء على اختلاف وجهات النظر حول العلاقة بين البشر والحيوانات، وكيفية تعبير الأفراد عن مشاعرهم تجاه حيواناتهم الأليفة. بينما يرى البعض أن قراءة القرآن على الحيوان أمر غير مناسب، يؤكد آخرون أن الحب والرعاية هما الأساس في أي علاقة، بغض النظر عن الكائن الذي يتلقى هذه المشاعر.