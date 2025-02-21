ريال مدريد ينافس أندية البريميرليج على ضم جيمي جيتنز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 12:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يراقب نجم بوروسيا دورتموند، جيمي جيتنز، تمهيداً للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد يتابع عن كثب تطور الجناح الإنكليزي الشاب (20 عاماً)..

وأشارت الشبكة، أن جيتنز يجيد اللعب على الجانبين الهجوميين، رغم تفضيله لمركز الجناح الأيسر، وقدم مستويات مميزة رفقة النادي الألماني.

جيمي جيتنز أثبت نفسه كمهاجم من الطراز الأول، مسجلاً 11 هدفاً، منها 4 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

يشار إلى أن اللاعب يحظى كذلك باهتمام العديد من الأندية منها مانشستر سيتي وتشيلسي.