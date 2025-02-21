بعد إحالته إلى المحكمة الجنائية، “دكتور فود” يوجه نداءً إلى الرئيس اللبناني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 11:59 صباحاً - ناشد البلوغر المعروف بـ”دكتور فود”، رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، بالتدخل لمساعدته بعد أن وُجهت إليه تهم تتعلق بالمخدرات.

وفي مقطع فيديو نشره عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، اعتبر البلوغر أن القضية تتعلق بأشخاص يسعون لتصفية حساباتهم معه.

وعلق البلوغر اللبناني جورج ديب، المعروف بلقب “دكتور فود”، على التهم الموجهة إليه بعد ساعات من إصدار القضاء اللبناني مذكرة توقيف غيابية بحقه، على خلفية ضبط حلوى مخدرة معدة للتهريب، حيث نفى تلك التهم وادعى بوجود حملة ضده.

حقد وغيرة

وأكد دكتور فود في المقطع نفسه أن القرار الصادر بحقه من القضاء اللبناني لا يدينه بأي شكل، معبرًا عن ثقته الكبيرة في النظام القضائي، قائلاً: “لدي ثقة كاملة في القضاء اللبناني، وسأثبت أن كل ما قيل هو كذب”.

كما اعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه “كيدية”، مشيرًا إلى أنها نابعة من الحقد والغيرة على نجاحه من قبل بعض الأفراد، وأضاف: “ما يحدث هو مهزلة بحق شخص ناجح وعائلته”.

تفاصيل القضية

وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي، قد أحال دكتور فود إلى المحكمة.