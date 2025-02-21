إيطاليا تضبط ورشة سرية لتزوير الأعمال الفنية، بما في ذلك رسومات لبانكسي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 11:59 صباحاً - في عملية أمنية غير مسبوقة، تمكنت وحدة حماية التراث الثقافي التابعة للدرك الإيطالي (الكارابينيري) بالتعاون مع مكتب المدعي العام في روما من اكتشاف ورشة سرية لتزوير الأعمال الفنية في شمال العاصمة.

وقد بدأت هذه العملية بعد تتبع مبيعات مشبوهة عبر الإنترنت، وأسفرت عن ضبط عدد كبير من اللوحات المزيفة التي كانت تُعرض كأعمال أصلية لفنانين معروفين.

تأتي هذه العملية الإيطالية في إطار سلسلة من الضبطيات الأوروبية التي كشفت عن شبكة دولية متخصصة في تزوير الأعمال الفنية لفنانين مشهورين مثل بانكسي، وارهول، وكليمت.

تشير السلطات إلى أن هذه الشبكة تسببت في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 200 مليون يورو، بعد أن أدخلت الآلاف من اللوحات المزيفة إلى الأسواق العالمية.

خلال المداهمة، اكتشف الضباط ورشة مجهزة بالكامل لأعمال التزوير، حيث عثروا على أدوات متنوعة مثل أنابيب الطلاء والشمع، فرش الرسم، لوحات قماشية، حوامل، ومواد أخرى تُستخدم في إنتاج الأعمال الفنية المزورة.

كما تم العثور على أختام مزيفة وتوقيعات لأسماء فنانين بارزين، بالإضافة إلى شهادات أصلية تُظهر صحة تلك الأعمال.