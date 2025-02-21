مزاح تحول إلى مأساة.. شاب تركي يطلق النار على نفسه بالخطأ

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 10:58 صباحاً - أطلق شاب تركي النار على نفسه عن طريق الخطأ، حيث أصاب رقبته أثناء مزاحه بالسلاح مع أصدقائه، مما أدى إلى وقوع حادث مأساوي.

وقد وثق مقطع فيديو، صوره أحد الأصدقاء، لحظة وقوع الحادث، حيث كان الضحية “عارف” يتلاعب بمسدسه موجهًا إياه نحو صديق آخر، قبل أن يصوبه نحو رقبته، لتخرج الرصاصة ويسقط مضرجًا بدمائه.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الحادث وقع في مدينة أضنة، جنوب البلاد، وأن الشاب تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته الخطيرة، لكن حالته الآن مستقرة.

وكان الضحية يحمل مسدسًا غير مرخص، بينما كان يحمل صديقان آخران بنادق صيد، وكان هناك شخص رابع يقوم بتصوير المزاح وسط ضحكات الجميع.

لكن الأمور تغيرت بشكل مفاجئ عندما انطلقت الرصاصة من الشاب نحو نفسه، بينما كان يضع إصبعه على الزناد دون أن يدرك المخاطر المحتملة.

بعد نقل الشاب المصاب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، قامت الشرطة بمصادرة جميع الأسلحة وأوقفت الصديقين مؤقتًا للتحقيق قبل أن يتم إطلاق سراحهما.