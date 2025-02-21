نشكركم على متابعتكم خبر علامات في الفم تشير إلى جرثومة المعدة: انتبه لها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 10:58 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

جرثومة المعدة، أو ما يُعرف بـ “البكتيريا الحلزونية” (Helicobacter pylori)، هي نوع من البكتيريا التي تصيب المعدة وتسبب التهابات وقرحًا في الجهاز الهضمي. ولكن هل تعلم أن هذه الجرثومة يمكن أن تظهر علاماتها في الفم أيضًا؟ في هذا المقال، سنستعرض العلامات التي قد تظهر في الفم وتشير إلى وجود جرثومة المعدة، وكيف يمكن التعرف عليها.

1. رائحة الفم الكريهة: رائحة الفم الكريهة (البخر الفموي) هي واحدة من العلامات الشائعة لجرثومة المعدة. هذه الرائحة تنتج عن الغازات التي تفرزها البكتيريا في المعدة، والتي تصل إلى الفم عبر المريء.

2. التهاب اللثة: جرثومة المعدة يمكن أن تسبب التهابات في اللثة، مما يؤدي إلى احمرارها وتورمها ونزيفها بسهولة. إذا لاحظت أن لثتك ملتهبة دون سبب واضح، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود جرثومة المعدة.

3. قرح الفم: ظهور قرح صغيرة في الفم أو على اللسان قد يكون علامة على وجود جرثومة المعدة. هذه القرح تكون مؤلمة وقد تستمر لفترة طويلة إذا لم يتم علاج السبب الأساسي.

4. جفاف الفم: جرثومة المعدة يمكن أن تؤثر على إنتاج اللعاب، مما يؤدي إلى جفاف الفم. جفاف الفم ليس مزعجًا فحسب، بل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان والتهابات الفم.

5. طعم معدني في الفم: بعض الأشخاص الذين يعانون من جرثومة المعدة يلاحظون طعمًا معدنيًا غريبًا في الفم. هذا الطعم قد يكون ناتجًا عن التغيرات الكيميائية في الجسم بسبب العدوى البكتيرية.

6. تغير لون اللسان: قد يلاحظ بعض المرضى تغيرًا في لون اللسان، حيث يصبح مغطى بطبقة بيضاء أو صفراء. هذا التغير قد يكون نتيجة لتراكم البكتيريا والفطريات بسبب اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن جرثومة المعدة.

7. زيادة إفراز اللعاب: في بعض الحالات، قد تسبب جرثومة المعدة زيادة في إفراز اللعاب كرد فعل طبيعي للجسم لمحاولة التخلص من البكتيريا والسموم.

8. ألم في الفك أو الأسنان: قد يشعر بعض المرضى بألم في الفك أو الأسنان دون وجود مشاكل واضحة في الأسنان نفسها. هذا الألم قد يكون مرتبطًا بالتهابات الجهاز الهضمي الناتجة عن جرثومة المعدة.

9. التهاب الحلق المتكرر: التهاب الحلق المتكرر دون وجود سبب واضح، مثل نزلات البرد، قد يكون علامة على وجود جرثومة المعدة. هذا الالتهاب ينتج عن ارتداد أحماض المعدة إلى الحلق.

10. تقرحات في زوايا الفم: ظهور تقرحات أو تشققات في زوايا الفم (التهاب الشفة الزاوي) قد يكون مرتبطًا بجرثومة المعدة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل رائحة الفم الكريهة أو جفاف الفم.

جرثومة المعدة لا تؤثر فقط على الجهاز الهضمي، بل يمكن أن تظهر علاماتها في الفم أيضًا. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل آلام المعدة أو الغثيان، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب. الاكتشاف المبكر لجرثومة المعدة يمكن أن يساعد في منع المضاعفات الخطيرة