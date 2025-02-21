الدوري الفرنسي (23): رين ينتظر ستاد ريمس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 08:47 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا رين وستاد ريمس منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

في جعبة فريق رين 23 نقطة تضعه في المركز الثالث عشر، فيما يمتلك فريق ستاد ريمس 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 56 نقطة

2- مارسيليا: 46 نقطة

3- نيس: 40 نقطة

4- موناكو: 40 نقطة

5- ليل: 38 نقطة