نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الفرنسي (23): رين ينتظر ستاد ريمس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 08:47 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يفتتح فريقا رين وستاد ريمس منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
في جعبة فريق رين 23 نقطة تضعه في المركز الثالث عشر، فيما يمتلك فريق ستاد ريمس 22 نقطة في المركز الرابع عشر.
ترتيب فرق المقدمة
1- باريس سان جيرمان: 56 نقطة
2- مارسيليا: 46 نقطة
3- نيس: 40 نقطة
4- موناكو: 40 نقطة
5- ليل: 38 نقطة