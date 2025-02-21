الدوري المغربي (22): نهضة بركان في ضيافة السوالم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 08:47 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق نهضة بركان، متصدر ترتيب فرق الدوري المغربي بكرة القدم بـ 52 نقطة في ضيافة شباب السوالم، أصحاب المركز الرابع عشر بـ 22 نقطة في افتتاح منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المغربي بكرة القدم.

اليوم أيضاً، ولحساب نفس المرحلة يلعب المغرب الفاسي، صاحب المركز السادس بـ 33 نقطة مع شباب المحمدية، صاحب المركز الأخير بـ 4 نقاط فقطـ الساعة 22:00.