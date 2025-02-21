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الدوري المصري (15): الاتحاد السكندري ضيفاً على البنك الأهلي

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الدوري المصري (15): الاتحاد السكندري ضيفاً على البنك الأهلي

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 07:50 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُنجز اليوم، الجمعة، أربع مباريات في انطلاقة منافسات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم، فيلعب إنبي مع سموحة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفاركو مع مودرن سبورت بنفس التوقيت، وعند الساعة 21:00 يلعب البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري، وبتروجيت مع حرس الحدود.

ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 33 نقطة
2- الأهلي: 32 نقطة
3- الزمالك: 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 23 نقطة
5- البنك الأهلي: 22 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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