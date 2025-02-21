منافسات “UAE Warriors 58” تنطلق غداً في العين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 07:50 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تشهد مدينة العين غداً واحدة من أقوى نزالات الفنون القتالية المختلطة في المنطقة، ضمن منافسات “UAE Warriors 58” حيث يشهد النزال الرئيسي مواجهة على لقب الوزن الخفيف بين الروسي أمرو ماغوميدوف من فريق نورمحمدوف، والبرازيلي أليكس دا سيلفا من فريق “أسترا فايت”.

كما ستشهد البطولة التي ستقام في صالة أدنيك أرينا بمدينة العين أحد أكثر النزالات ترقبًا في تاريخ “UAE Warriors”، إلى جانب نزال رئيسي مشترك يجمع الفلسطيني راني سعده والياباني هيكارو يوشينو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للبطولة الذي عقد اليوم بفندق دانات العين، بحضور فؤاد درويش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس، الذي رحّب بالمشاركين الـ 28 في البطولة.