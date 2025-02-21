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دوري زين الكويتي (16): العربي في ضيافة اليرموك

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دوري زين الكويتي (16): العربي في ضيافة اليرموك

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، اليرموك مع العربي الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، ويلعب الكويت مع السالمية الساعة 19:05 لحساب نفس الجولة.

وتُختتم مباريات هذه الجولة، الأحد 23 شباط 2025 بلقاء النصر والقادسية الساعة 16:50.

النتائج المسجلة في الجولة (16)
الفحيحيل × التضامن 2-0
خيطان × كاظمة 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 40 نقطة
2- العربي: 38 نقطة
3- القادسية: 29 نقطة
4- السالمية: 27 نقطة
5- الفحيحيل: 25 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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