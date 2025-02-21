دوري زين الكويتي (16): العربي في ضيافة اليرموك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، اليرموك مع العربي الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، ويلعب الكويت مع السالمية الساعة 19:05 لحساب نفس الجولة.

وتُختتم مباريات هذه الجولة، الأحد 23 شباط 2025 بلقاء النصر والقادسية الساعة 16:50.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

الفحيحيل × التضامن 2-0

خيطان × كاظمة 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 40 نقطة

2- العربي: 38 نقطة

3- القادسية: 29 نقطة

4- السالمية: 27 نقطة

5- الفحيحيل: 25 نقطة