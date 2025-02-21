نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (16): العربي في ضيافة اليرموك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الجمعة، اليرموك مع العربي الساعة 16:50 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، ويلعب الكويت مع السالمية الساعة 19:05 لحساب نفس الجولة.
وتُختتم مباريات هذه الجولة، الأحد 23 شباط 2025 بلقاء النصر والقادسية الساعة 16:50.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
الفحيحيل × التضامن 2-0
خيطان × كاظمة 1-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 40 نقطة
2- العربي: 38 نقطة
3- القادسية: 29 نقطة
4- السالمية: 27 نقطة
5- الفحيحيل: 25 نقطة