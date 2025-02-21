دوري روشن السعودي (21): النصر يلاقي الاتفاق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستمر اليوم، الجمعة، منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب ضمك مع الأهلي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والقادسية مع الأخدود الساعة 18:10، والنصر مع الاتفاق الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

الفتح × العروبة 1-0

الفيحاء × الخليج 0-0

الرياض × الرائد 1-3

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 52 نقطة

2- الهلال: 48 نقطة

3- النصر: 44 نقطة

4- القادسية: 44 نقطة

5- الأهلي: 38 نقطة