نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (21): النصر يلاقي الاتفاق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستمر اليوم، الجمعة، منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب ضمك مع الأهلي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والقادسية مع الأخدود الساعة 18:10، والنصر مع الاتفاق الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
الفتح × العروبة 1-0
الفيحاء × الخليج 0-0
الرياض × الرائد 1-3
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 52 نقطة
2- الهلال: 48 نقطة
3- النصر: 44 نقطة
4- القادسية: 44 نقطة
5- الأهلي: 38 نقطة