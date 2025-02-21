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دوري روشن السعودي (21): النصر يلاقي الاتفاق

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دوري روشن السعودي (21): النصر يلاقي الاتفاق

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستمر اليوم، الجمعة، منافسات المرحلة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب ضمك مع الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والقادسية مع الأخدود الساعة 18:10، والنصر مع الاتفاق الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (21)
الفتح × العروبة 1-0
الفيحاء × الخليج 0-0
الرياض × الرائد 1-3

ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 52 نقطة
2- الهلال: 48 نقطة
3- النصر: 44 نقطة
4- القادسية: 44 نقطة
5- الأهلي: 38 نقطة

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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