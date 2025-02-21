احذري غسل الدجاج بهذه الطريقة الخطيرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 04:55 صباحاً - لماذا يجب تجنب غسل الدجاج بالطريقة التقليدية؟

إن غسل الدجاج بطريقة خاطئة يمكن أن يحمل معه مخاطر صحية جدية. تتزامن هذه الطريقة مع احتمالية انتقال البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا. يعتبر غسل الدجاج بالماء الجاري ممارسة شائعة لدى الكثير من الناس، ولكنها ليست دائمًا الخيار الأمثل للحفاظ على صحة أفراد العائلة.

المخاطر المرتبطة بغسل الدجاج بالماء الجاري

عند غسل الدجاج تحت الماء، يمكن أن تتطاير القطرات الملوثة على الأسطح المحيطة مثل الحوض وأسطح العمل، مما يؤدي إلى انتشار الجراثيم. قد تشمل المخاطر ما يلي:

انتشار البكتيريا السالمونيلا والكامبيلوباكتر.

التسبب في تسمم غذائي.

زيادة خطر العدوى للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدجاج النيء

بدلًا من غسل الدجاج بالماء، يُوصى باتباع الخطوات الصحيحة لمناولة الدجاج النيء. إليك بعض النصائح المهمة:

تأكد من طهي الدجاج عند درجة حرارة داخلية مناسبة لضمان قتل البكتيريا.

قم بتنظيف الأسطح المستخدمة لتحضير الدجاج بمطهر قوي.

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون بعد التعامل مع الدجاج النيء.

تجنب انتقال العدوى بين الأطعمة

عدم غسل الدجاج لا ينفي أهمية منع انتشار البكتيريا بين المكونات الغذائية في المطبخ. تعرف على كيفية تجنب انتقال العدوى:

استخدام لوحات تقطيع منفصلة للحوم النيئة والخضروات.

تخزين اللحم النيء في مكان منفصل داخل الثلاجة.

عدم استخدام الأدوات المستخدمة مع الدجاج النييء للأطعمة الجاهزة دون تنظيفها جيدًا.

في النهاية، الوقاية دائمًا أفضل من العلاج. من خلال اتباع الإرشادات الصحيحة للتعامل مع الدجاج، يمكنك حماية نفسك وعائلتك من المخاطر الصحية الخطيرة المرتبطة بالطريقة التقليدية لغسل الدجاج.