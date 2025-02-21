فوائد البازلاء: كيف تعزز من نمو الأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 02:49 صباحاً - القيمة الغذائية للبازلاء

تُعتبر البازلاء من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز صحة الأطفال. تحتوي البازلاء على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الجسم. فهي مصدر ممتاز لفيتامين A، B6، C، وK، بالإضافة إلى حمض الفوليك والحديد والمغنيسيوم.

دور البازلاء في تحسين النمو البدني للأطفال

تؤثر البازلاء بشكل مباشر في تحسين النمو البدني للأطفال لاحتوائها على البروتينات النباتية الضرورية لبناء العضلات وتعزيز قوة الجسم. كما أن الحديد المتواجد في البازلاء يدعم تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يساعد على نقل الأكسجين بشكل أفضل إلى جميع أنحاء الجسم.

زيادة الطاقة والنشاط

يحتاج الأطفال إلى طاقة متواصلة لدعم أنشطتهم اليومية والنمو السليم. تحتوي البازلاء على كميات مناسبة من الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتحافظ على مستويات السكر في الدم.

تأثير البازلاء على صحة الجهاز الهضمي

تلعب الألياف الغذائية الموجودة في البازلاء دوراً مهماً في تعزيز صحة الجهاز الهضمي للأطفال. فالألياف تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل احتمالية الإصابة بالإمساك.

تحسين عملية الهضم

البازلاء تحتوي على مكونات تساهم في تحسين عملية الهضم وزيادة فعالية الاستفادة من العناصر الغذائية، مما ينعكس إيجابياً على النمو العامة للأطفال.

فوائد البازلاء لصحة العين وتقوية المناعة

من المعروف أن فيتامين A الموجود في البازلاء يعزز من صحة البصر ويحافظ على صحة الجلد. كذلك، تحتوي البازلاء على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة وتساعد في مكافحة الأمراض والعدوى.

مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة الموجودة في البازلاء مثل فيتامين C تلعب دوراً في حماية الجسم من الجذور الحرة وتحسين نظام المناعة لدى الأطفال.

كيفية تضمين البازلاء في النظام الغذائي للأطفال

إضافة البازلاء إلى النظام الغذائي اليومي للأطفال يمكن أن يتم بطرق مختلفة ومبتكرة. إليك بعض الأفكار:

إضافة البازلاء إلى الحساء أو السلطة للحصول على نكهة مميزة.

طهي البازلاء مع الأرز أو المعكرونة لجعل الوجبة أكثر توازناً.

استخدامها في صنع المهروس أو حتى كوجبة خفيفة مع إضافات صحية.

في النهاية، تعتبر البازلاء خياراً مثالياً لدعم نمو الأطفال وتوفير العناصر الغذائية الأساسية لصحتهم ونشاطهم. باستخدام الوصفات المناسبة، يمكن الاستفادة من فوائدها بشكل كامل.