توريد الشفاه بمكوّنين فقط من مطبخك.. ستذهلك النتيجة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 فبراير 2025 12:55 صباحاً - مقدمة

الشفاه الطبيعية والوردية هي علامة على الجمال والصحة، ومع ذلك، قد تأخذ الشفاه لوناً باهتاً أو داكناً لأسباب عدة. بدلاً من استخدام المنتجات التجارية المحملة بالمواد الكيميائية، يمكنك استخدام مكونات طبيعية توجد في مطبخك لتوريد الشفاه بسهولة وفعالية.

المكونات المستخدمة

لتحقيق تلك الشفاه الوردية الجميلة، كل ما تحتاجين إليه هو مكونين أساسيين يمكنك الحصول عليهما من مطبخك.

المكونات المطلوبة:

السكر البني أو الأبيض

العسل الطبيعي

طريقة التحضير

اتبعي الخطوات البسيطة التالية للحصول على أفضل النتائج:

الخطوة الأولى: التقشير

امزجي ملعقة صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من العسل في وعاء صغير. استخدمي الخليط لتدليك شفتيك بلطف في حركات دائرية لمدة 2-3 دقائق. هذا سيساعد في إزالة الخلايا الميتة عن الشفتين، مما يتيح لها التنفس وتجديد المظهر.

الخطوة الثانية: الترطيب

بعد التقشير، اشطفي شفتيك بالماء الفاتر ثم جففيها برفق. يمكنك تطبيق طبقة رقيقة من العسل على شفتيك وتركها لمدة 10-15 دقيقة لترطيبها بعمق.

فوائد استخدام المكونات الطبيعية

السكر يعمل كمقشر لطيف يساعد على التخلص من الجلد الميت.

العسل يحتوي على خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا تساعد في ترطيب الشفاه وحمايتها.

نصائح إضافية

للحصول على نتائج أفضل، يُفضل تكرار هذا العلاج مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، تجنبي عادة لعق الشفاه المتكررة لأنها قد تؤدي إلى جفافها وتغير لونها.

الآن لديك وسيلة فعالة وسهلة لتوريد شفتيك باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية من منزلك! جربي هذه الوصفة وشاركينا بتجربتك.