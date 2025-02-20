نشكركم على متابعتكم خبر دوري نجوم العراق (21)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 11:50 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الخميس، منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:
ديالى × نوروز 1-4
نفط ميسان × الكرمة 3-2
القوة الجوية × الحدود 2-0
الزوراء × كربلاء 1-0
النجف × أربيل 1-2
الميناء × القاسم 0-0
زاخو × الطلبة 2-1
الكهرباء × الكرخ 2-0
نفط البصرة × النفط 0-0
دهوك × الشرطة- تأجلت
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)
1- زاخو: 42 نقطة
2- الزوراء: 40 نقطة
3- الشرطة: 38 نقطة
4- القوة الجوية: 37 نقطة
5- دهوك: 34 نقطة
6- الطلبة:34 نقطة