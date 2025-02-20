دوري نجوم العراق (21)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 11:50 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الخميس، منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة:

ديالى × نوروز 1-4

نفط ميسان × الكرمة 3-2

القوة الجوية × الحدود 2-0

الزوراء × كربلاء 1-0

النجف × أربيل 1-2

الميناء × القاسم 0-0

زاخو × الطلبة 2-1

الكهرباء × الكرخ 2-0

نفط البصرة × النفط 0-0

دهوك × الشرطة- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (21)

1- زاخو: 42 نقطة

2- الزوراء: 40 نقطة

3- الشرطة: 38 نقطة

4- القوة الجوية: 37 نقطة

5- دهوك: 34 نقطة

6- الطلبة:34 نقطة