نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (20)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:53 مساءً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، الخميس، منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري التونسي، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه الجولة…
الصفاقسي × الإفريقي 0-1
الاتحاد المنستيري × شبيبة العمران 7-0
الترجي × الترجي الجرجيسي 4-2
الملعب التونسي × النجم الساحلي 1-3
اتحاد تطاوين × اتحاد بن قردان 2-1
الأولمبي الباجي × قوافل قفصة 3-1
نجم المتلوي × البنزرتي 2-0
مستقبل سليمان × مستقبل قابس 0-0
ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي: 45 نقطة
2- النجم الساحلي: 42 نقطة
3- الاتحاد المنستيري: 40 نقطة
4- الإفريقي: 40 نقطة
5- الترجي الجرجيسي: 38 نقطة