الدوري التونسي (20)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:53 مساءً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الخميس، منافسات المرحلة الـ 20 من الدوري التونسي، وفيما يلي النتائج الكاملة المسجلة في هذه الجولة…

الصفاقسي × الإفريقي 0-1

الاتحاد المنستيري × شبيبة العمران 7-0

الترجي × الترجي الجرجيسي 4-2

الملعب التونسي × النجم الساحلي 1-3

اتحاد تطاوين × اتحاد بن قردان 2-1

الأولمبي الباجي × قوافل قفصة 3-1

نجم المتلوي × البنزرتي 2-0

مستقبل سليمان × مستقبل قابس 0-0

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 45 نقطة

2- النجم الساحلي: 42 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 40 نقطة

4- الإفريقي: 40 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 38 نقطة