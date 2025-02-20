اختفاء “بانكسي” الخروف الرسام الوحيد في العالم: مكافأة 50 ألف جنيه إسترليني للعثور عليه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:53 مساءً - في تطور غريب ومحزن، اختفى الخروف “بانكسي”، وهو الرسام الوحيد في العالم، من مزرعته في جنوب أفريقيا، مما دفع مالكته إلى عرض مكافأة مالية كبيرة لمن يعيده.

بانكسي: قصة خروف فنان:

تعلم بانكسي الرسم باستخدام الفرشاة في ملجأ للحيوانات، وبدعم من مالكته، جوان ليفسون، البالغة من العمر 53 عامًا، بدأ في رسم لوحات فنية بيعت في جميع أنحاء العالم. ساهمت عائدات بيع اللوحات في إنقاذ مزرعة Farm Sanctuary SA من الإفلاس.

الاختفاء المفاجئ:

في وقت سابق من هذا الشهر، اختفى بانكسي من المزرعة في منتصف الليل. تشعر جوان بالقلق الشديد على مصير بانكسي، وتخشى أن يكون قد تعرض للأذى.

المكافأة والتحقيقات:

عرضت جوان مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى العثور على بانكسي. كما أنها استأجرت محققين خاصين للمساعدة في العثور عليه.

جوان تناشد المساعدة:

ناشدت جوان الجمهور للمساعدة في العثور على بانكسي، مؤكدة على أنه ليس مجرد حيوان، بل هو فنان فريد من نوعه وقيمة لا تقدر بثمن بالنسبة للمزرعة.

الشرطة تحقق:

أكدت الشرطة في كيب الغربية أنها تحقق في القضية، وتعتقد أن بانكسي اختفى في الثاني من فبراير.

هذا واختفاء بانكسي هو خسارة كبيرة للمزرعة ومجتمع الفنانين. نأمل أن يتم العثور عليه قريبًا وإعادته إلى مكانة بأمان.