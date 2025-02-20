البرتقال: فوائد فيتامين C وتعزيز المناعة للأطفال

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 09:55 مساءً - فوائد فيتامين C في البرتقال

البرتقال يعتبر من الفواكه الشهيرة والمحببة لدى الأطفال والكبار على حد سواء، فهو لا يتميز فقط بمذاقه الحلو والمنعش بل له العديد من الفوائد الصحية. يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، وهو الفيتامين الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الجهاز المناعي لدى الأطفال.

تعزيز الجهاز المناعي

من أهم فوائد تناول البرتقال للأطفال هو تقوية الجهاز المناعي. يسهم فيتامين C في تحفيز إنتاج كريات الدم البيضاء، المسؤولة عن محاربة الالتهابات والعدوى. لذا، يعتبر تناول البرتقال بشكل منتظم وسيلة فعالة لحماية الأطفال من الأمراض وخاصة نزلات البرد والإنفلونزا.

الخصائص المضادة للأكسدة

يحتوي البرتقال بجانب فيتامين C على مضادات أكسدة قوية تساهم في حماية خلايا الجسم من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة. هذه المضادات تسهم في تقليل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين صحة الجلد والعين.

تشجيع الأطفال على تناول البرتقال

لجعل الأطفال يتناولون البرتقال بطريقة ممتعة، يمكن اللجوء إلى العديد من الأفكار المتنوعة مثل:

تقطيع البرتقال على شكل شرائح ممتعة وتقديمها كوجبة خفيفة صحية.

إعداد عصائر طبيعية من البرتقال وإضافتها لوجبة الإفطار.

دمج قطع البرتقال في السلطات لإضافة نكهة حلوة ومنعشة.

استخدام البرتقال كمكون في الحلويات والكيك لإضفاء نكهة مميزة.

من خلال تقديم البرتقال بطرق متنوعة وجذابة، يمكن التأكد من أن الأطفال سيحصلون على الفوائد الصحية العديدة لهذه الفاكهة الرائعة، مع الاستمتاع بطعمها اللذيذ والمحبب.