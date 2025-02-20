رئيس برشلونة السابق: أتمنى رحيل فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 09:55 مساءً - أكد خوان جاسبارت، رئيس نادي برشلونة السابق، أنه يتمنى رحيل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إلى الدوري السعودي.

ويعد النجم البرازيلي هدفاً رئيسياً للدوري السعودي، خلال الصيف المقبل، حيث تتردد أنباء عن عرض مغري تلقاه فينيسيوس.

وقال جاسبارت في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “باعتباري مشجعاً لبرشلونة، أتمنى أن يقبل فينيسيوس العرض السعودي، لأنه أحد اللاعبين العظماء وسيكون رحيله في صالح البلوجرانا”.

وأضاف: “البرازيلي لاعب سريع جداً ويراوغ المنافسين بشكل مثير للإعجاب بجانب امتلاكه شخصية رهيبة، لكنه دائماً ما يكون متحفزاً ضد المنافسين”.

واختتم: آمل أن يكون العرض السعودي جيداً بما فيه الكفاية لإقناع نجم ريال مدريد بالصفقة”.