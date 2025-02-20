بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:57 مساءً - “`html

الجانب المظلم للأبراج الفلكية

تشتهر الأبراج الفلكية بإظهار سماتنا الشخصية وإرشادنا في قرارات حياتنا، ولكنها لا تخلو من الجوانب السلبية والخفايا التي قد تؤثر على نظرتنا لأنفسنا وللآخرين. في هذا المقال، سنكشف عن الجانب المظلم لكل برج، لنتعلم كيف نواجه هذه التحديات وكيف نحول هذه السلبيات إلى فرص للتطور.

برج الحمل

الاندفاع: الحمل معروف باندفاعه واتخاذ القرارات سريعاً دون التفكير في العواقب.

المزاجية: يمكن أن يشتعل غضب الحمل في لحظة، مما يجعله يتخذ قراراته بناءً على العواطف أكثر من العقل.

برج الثور

العناد: المعروف بتصميمه، يمكن أن يتحول عناد الثور إلى نقطة جمود قد تعطل تقدمه.

الكسل: رغبة الثور في الاستقرار قد تؤدي إلى الكسل والرضا عن الوضع الحالي دون محاولة التغيير.

برج الجوزاء

التردد: يمتلك الجوزاء قدرة على رؤية جميع الزوايا، مما قد يؤدي إلى صعوبة اتخاذ القرار.

السطحية: قد يميل إلى الحكم السريع دون التعمق في التفاصيل.

برج السرطان

الحساسية المفرطة: يتأثر السرطان بسرعة بما يقوله الآخرون، مما يجعله يشعر بالأذى بسهولة.

التعلق بالماضي: يميل إلى التمسك بالأحداث القديمة، مما يعوق قدرته على المضي قدماً.

برج الأسد

الغرور: حب الأسد للتقدير والاهتمام يمكن أن يتحول إلى غرور وتعالٍ.

السيطرة: يفضل أن يكون في مركز القوة والتحكم، مما قد يجعله متسلطاً.

برج العذراء

النقد الذاتي: يميل العذراء إلى القسوة في نقد ذاته مما يؤثر على ثقته بنفسه.

القلق: يسعى للكمال في كل شيء، مما يزيد من مستوى التوتر والقلق اليومي.

برج الميزان

التردد: يميل إلى تحليل جميع الخيارات، مما يعيق سرعة اتخاذ القرارات.

الرغبة في إرضاء الجميع: يسعى ليكون محبوباً من الجميع، مما يجعله أحياناً يضحي بحاجاته الشخصية.

برج العقرب

الانتقام: يتذكر العقرب الإساءة لفترة طويلة ويمكن أن يسعى للانتقام.

السرية: يحتفظ بأفكاره ومشاعره لنفسه، مما يجعله يبدو غامضاً.

برج القوس

الصراحة الجارحة: يعبر عن رأيه بصراحة قد تؤذي مشاعر الآخرين.

الملل السريع: يبحث باستمرار عن المغامرة، مما قد يجعله يفقد الاهتمام بسرعة.

برج الجدي

الجديّة المفرطة: يميل إلى مواجهة الحياة بجدية بالغة قد تجعله يفقد المتعة في الأشياء البسيطة.

البخل العاطفي: قد يظهر الجدي بعض البرود في التعبير عن مشاعره.

برج الدلو

الاستقلال الشديد: يميل إلى الاعتماد الكلي على نفسه، مما يجعله يبدو غير مهتم بالآخرين.

التعجرف الفكري: يرى نفسه متفوقاً فكرياً، مما يؤدي أحياناً إلى التقليل من شأن الآخرين.

برج الحوت

الهروب من الواقع: يلجأ إلى الأحلام كوسيلة للهروب من المشاكل الواقعية.

الثقة المفرطة بالآخرين: يميل إلى السذاجة، مما يجعله عرضة للاستغلال.

على الرغم من أن لكل برج جوانبه السلبية، إلا أن الوعي بهذه النقاط يمكن أن يساعدنا في تطوير أنفسنا وتحسين حياتنا. تعلم كيفية التعامل مع هذه السمات السلبية والتغلب عليها يمنحنا توازنًا داخلياً وقدرة على النمو الشخصي.

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