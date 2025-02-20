استئصال القولون: الأسباب وأنواع الجراحة وفترة التعافي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:57 مساءً - استئصال القولون هو إجراء جراحي يتم فيه إزالة جزء من القولون أو كله. يتم اللجوء إلى هذه الجراحة لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية التي تؤثر على القولون.

أسباب استئصال القولون:

هناك عدة أسباب قد تدعو إلى استئصال القولون، منها:

التهاب الرتج:

التهاب متكرر لا يتحسن بالعلاج الطبي.

تلف الأعضاء المجاورة.

النزيف المعوي:

نزيف حاد غير قابل للسيطرة.

أمراض الأمعاء الالتهابية:

التهاب القولون التقرحي.

مرض كرون.

سرطان القولون:

إزالة الجزء المصاب لمنع انتشار السرطان.

تحديد مرحلة السرطان.

حالات ما قبل السرطان:

تغيرات في القولون تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

إزالة الجزء المصاب كإجراء وقائي.

انسداد الأمعاء الغليظة:

انسداد شديد لم يستجب للعلاجات الأخرى.

أنواع جراحة استئصال القولون:

استئصال القولون الجزئي: إزالة جزء من القولون.

استئصال القولون الكلي: إزالة القولون بالكامل.

التعافي من عملية استئصال القولون:

التعافي في المنزل قد يستغرق عدة أسابيع (حتى ستة أسابيع).

المتابعة مع الجراح بعد أسبوعين من الجراحة.

الحصول على قسط كاف من الراحة في الأيام الأولى بعد العودة إلى المنزل.

المشي الخفيف والحركة التدريجية وفقًا لتعليمات الطبيب.

تجنب المجهود البدني الشديد.