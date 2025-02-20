نشكركم على متابعتكم خبر مشروبات صباحية لتقوية المناعة: 6 خيارات صحية ولذيذة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:57 مساءً - يمكنك تعزيز مناعتك ببساطة عن طريق تناول مشروبات صحية في الصباح. إليك 6 مشروبات صباحية لذيذة وسهلة التحضير لتقوية مناعتك:

1. الكركم والزنجبيل:

يُعتبر هذا المشروب من أفضل الخيارات لتعزيز المناعة في الصباح. يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. وقد أظهرت الدراسات أن الكركمين يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات علامات الالتهاب في الجسم، مما يساعد على تقوية الاستجابة المناعية. كما يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات التي تعزز الهضم وتحارب العدوى.

طريقة التحضير: اغلي الماء وأضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم والزنجبيل المبشور، وعصير الليمون، والعسل (اختياري).

2. ماء الليمون والقرفة:

يُعد هذا المشروب منعشًا ومليئًا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة. يُعرف الليمون بخصائصه المضادة للبكتيريا والفيروسات، بينما تُعتبر القرفة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

طريقة التحضير: اغلي الماء وأضيفي إليه عصير ليمونة واحدة وربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

3. العصير الأخضر:

يُعتبر العصير الأخضر خيارًا ممتازًا لتعزيز المناعة في الصباح. فهو مليء بالعناصر الغذائية مثل الكلوروفيل والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعله مثاليًا لإزالة السموم ودعم وظائف المناعة.

طريقة التحضير: امزجي السبانخ والخيار والتفاح الأخضر وعصير الليمون والماء في الخلاط.

4. الحليب الذهبي (حليب الكركم):

يُعتبر حليب الكركم مشروبًا دافئًا ومريحًا يعزز المناعة ويحسن الهضم. يحتوي الكركم على خصائص مضادة للالتهابات، بينما يوفر الحليب الكالسيوم والبروتين.

طريقة التحضير: سخني الحليب وأضيفي إليه نصف ملعقة صغيرة من الكركم وقليلًا من الفلفل الأسود.

5. عصير الصبار مع النعناع:

يُعتبر هذا المشروب منعشًا ومهدئًا للهضم، كما أنه يعزز المناعة بفضل مضادات الأكسدة الموجودة في الصبار.

طريقة التحضير: اخلطي لب الصبار الطازج مع أوراق النعناع والماء وقليلًا من عصير الليمون.

6. عصير الجزر والبرتقال:

يُعتبر هذا العصير مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز المناعة. يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، الذي يدعم صحة الأغشية المخاطية، بينما يُعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، الضروري لوظيفة الخلايا المناعية.

طريقة التحضير: اعصري الجزر والبرتقال الطازج وأضيفي إليه قطعة صغيرة من الزنجبيل.

لماذا يجب تناول مشروبات تقوية المناعة في الصباح؟

الامتصاص الأمثل: يكون الجسم في حالة صيام وأكثر تقبلاً للعناصر الغذائية في الصباح، مما يزيد من كفاءة امتصاص الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة من هذه المشروبات.

الترطيب: تساعد هذه المشروبات على تعويض السوائل المفقودة وترطيب الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على وظائف الجسم الصحية، بما في ذلك نظام مناعي قوي.