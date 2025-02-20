الاتحاد الإماراتي يتقدم بطلب رسمي لاستضافة كأس آسيا 2031

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:00 مساءً - أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مساء اليوم، عن تقدمه بطلب رسمي لاستضافة بطولة كأس آسيا للرجال عام 2031.

وأشار الاتحاد الإماراتي إلى أنه من المقرر إعداد ملف متكامل يتضمن كافة المتطلبات الخاصة باستضافة البطولة الأكبر على مستوى القارة الآسيوية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل قريباً.

ونوه البيان إلى أنه من المعروف أن الإمارات نجحت في استضافة بطولات رياضية دولية متعددة في ألعاب مختلفة، منها كأس العالم للأندية ومونديال الشباب والناشئين.

وأكد على أنه سبق أيضاً، أن استضافت الإمارات، العديد من الأحداث الرياضية الكبرى، وأبهرت العالم في تنظيمها للمسابقات القارية والدولية التي جرت في ملاعبها وميادينها الرياضية.

وسبق للإمارات، استضافة كأس آسيا مرتين، الأولى عام 1996، والثانية عام 2019، وحققت نجاحاً كبيراً في تنظيم هاتين النسختين.