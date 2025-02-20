جنين داخل جنين: حالة نادرة تثير دهشة الأطباء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 06:55 مساءً - في حالة طبية نادرة، اكتشف الأطباء وجود جنينين داخل بطن جنين آخر لم يولد بعد. وقد أثارت هذه الحالة دهشة الأطباء والمجتمع الطبي.

القصة الكاملة

زارت سيدة هندية تبلغ من العمر 32 عامًا المستشفى لإجراء فحص روتيني للحمل في الأسبوع الخامس والثلاثين.

خلال الفحص، اكتشف الأطباء وجود “بنية إضافية تحتوي على عظام” في بطن الجنين.

بعد ولادة الطفل، أزال الأطباء الجنينين الذين توقفا عن النمو من معدة الطفل.

وذكرت التقارير المحلية أن الأم وطفلها بصحة جيدة، لكن الجنينين الآخرين كانا غير مكتملي النمو.

ما هي حالة جنين داخل جنين؟

هي حالة نادرة ينمو فيها جنين غير مكتمل التطور داخل جسم جنين آخر.

تحدث بسبب خلل أثناء الحمل المبكر للتوائم، حيث لا ينفصل أحد الأجنة تمامًا ويُحتجز داخل جسم الآخر.

يتم الكشف عن هذه الحالات عن طريق التصوير بالموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية.

قد يحتوي الجنين المحتجز على بعض الأنسجة أو العظام أو حتى الشعر، لكنه لا يكون قادرًا على الحياة بمفرده.

حالات أخرى لجنين داخل جنين

في عام 2015، أزال الأطباء الصينيون جنينًا من كيس الصفن لطفل يبلغ من العمر 20 يومًا.

في العام الماضي، عانت فتاة تبلغ من العمر عامًا واحدًا في الصين من تأخر في النمو ورأس أكبر من المتوسط، واكتشف الأطباء جنينًا ينمو داخل جمجمتها.

أهمية هذه الحالة

تُعد هذه الحالة النادرة لجنين داخل جنين مهمة لأنها تُسلط الضوء على تعقيدات الحمل والتطور الجنيني. كما تُظهر أهمية الفحوصات المنتظمة أثناء الحمل للكشف عن أي تشوهات أو حالات غير طبيعية.