أكثر الأبراج جرأة.. من تربع على العرش؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 05:50 مساءً - الأبراج الأكثر جرأة واستعدادًا للتحديات

تعتبر الجرأة من الصفات التي يتمنى الكثيرون التحلي بها في مواقف الحياة المختلفة. ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يمتلكون هذه السمة بشدّة أكثر من غيرهم، ويرجع الفضل إلى تأثيرات أبراجهم الفلكية. في هذه المقالة، سنتحدث عن الأبراج التي تتصدر قائمة الجرأة والشجاعة. فمن هم الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الصفات، وما الذي يجعلهم يتربعون على العرش في الجرأة؟

أبراج النارية: القوة والحماس

تشتهر الأبراج النارية بجرأتها وحماستها الفائقة، حيث إن مواليد هذه الأبراج يمتازون بشجاعة تجعلهم يتقدمون الصفوف دون تردد. تتمثل هذه الأبراج في:

برج الحمل: يتميز بشخصية قيادية ولا يخشى مواجهة التحديات مهما كانت.

برج الأسد: يمتلك الثقة الكبيرة في النفس ويحب أن يكون في دائرة الضوء دائماً.

برج القوس: معروف بحبه للمغامرة وروح التفاؤل التي تدفعه لخوض تجارب جديدة.

الأبراج الهوائية: التفكير المبتكر والجرأة في اتخاذ القرار

رغم أن الأبراج الهوائية تُعرف بالعقلانية، إلا أنها لا تخلو من الجرأة عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات الصعبة والمبتكرة:

برج الجوزاء: يمتلك القدرة على التكيّف مع التغيرات المفاجئة ويجرؤ على تغيير مساره عندما يتطلب الأمر.

برج الميزان: يبحث دوماً عن التوازن وينجح في اتخاذ الخيارات الجرئية التي تضمن له ذلك.

برج الدلو: يفكر دائماً خارج الصندوق ويقدم طرقاً مبتكرة لحل المشاكل بدون خوف من النتائج.

الأبراج الأخرى

وعلى الرغم من التفوق الذي يظهره الأبراج النارية والهوائية في الجرأة، إلا أن باقي الأبراج لديها أيضاً مزاياها الخاصة التي تبرز في بعض المواقف، مثل الثبات الذي يتمتع به مواليد الأبراج الترابية والقدرة على التحليل والحدس العميق لدى مواليد الأبراج المائية. وختاماً، فإن الجرأة تتجلى بطرق مختلفة ومتنوعة بين الأفراد، وتظل من الصفات المحبوبة التي تُكسب صاحبها الكثير من الاحترام والإعجاب.