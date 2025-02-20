القضاء الإسباني يدين لويس روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 04:53 مساءً - أصدر القضاء الإسباني، قراره النهائي بشأن قضية لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، ولاعبة المنتخب الإسباني، جيني هيرموسو.

وتعود القضية إلى نهائي كأس العالم للسيدات، حين قام روبياليس بتقببل هيرموسو دون موافقتها أثناء تتويج المنتخب الإسباني باللقب، في تصرف أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة، في أوساط الكرة الإسبانية، وفي المجتمع الإسباني عموماً.

القضاء أدان روبياليس بتهمة الاعتداء الجنسي، وحكم عليه بغرامة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف يورو (10400 دولار)، كما مُنع من الاتصال مع اللاعبة أو محاولة الاقتراب منها مع تحديد مسافة (200 متر) لمدة عام.

يشار إلى أن المحكمة برأت روبياليس مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم المدرب السابق خورخي فيلدا، من تهمة الإكراه وممارسة الضغوط على هيرموسو، لإقناعها بالتقليل من شأن الحدث.