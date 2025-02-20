8 لاعبين مهددين بالرحيل عن مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 04:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يستعد لإحداث الكثير من التغييرات على تشكيلة فريقه الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفشل السيتي بالتأهل إلى ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام ريال مدريد في الملحق بنتيجة 6-2، بمحصلة المباراتين.

ويعاني مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي، حيث يتواجد في المركز الرابع على سلم ترتيب البريميرليج متأخراً بفارق 17 نقطة عن المتصدر، ليفربول، كما ودع كأس الرابطة، ويتبقى له أمل التتويج بلقب واحد هو كأس الاتحاد الإنكليزي.

واعترف جوارديولا، مدرب السيتي، بأن فريقه بدأ في الميركاتو الشتوي الماضي، بمرحلة إعادة بناء الفريق، حيث تم التعاقد مع عمر مرموش، عبد القادر خوسانوف، فيتور ريس، ونيكو غونزاليس.

وضمن خطة إعادة البناء، فإن السيتي يخطط لرحيل 8 لاعبين، خلال الصيف المقبل، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وأفادت الصحيفة، أن كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، جون ستونز، ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، إيدرسون، وجاك جريليش جميعهم مرشحون للمغادرة، بينما رحل كايل ووكر إلى ميلان على سبيل الإعارة ولن يعود.