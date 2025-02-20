هل تناول التفاح يحمي من الزهايمر؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 04:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد مرض الزهايمر من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، مما يثير القلق لدى الكثيرين ويدفعهم إلى البحث عن طرق لتعزيز صحة الذاكرة وتقليل مخاطر الإصابة بالخرف. ومن بين العادات الغذائية التي يُعتقد أنها مفيدة لصحة الدماغ، يبرز التفاح كأحد الأطعمة التي قد يكون لها تأثير إيجابي في هذا الجانب.

بحسب الدكتور أحمد ممدوح، استشاري التغذية العلاجية، فإن تناول التفاح يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الذاكرة والوقاية من الخرف ومرض الزهايمر. ويعود ذلك إلى احتوائه على مركب الكيرسيتين، وهو من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في:

-تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، وهو أحد العوامل المرتبطة بتلف خلايا الدماغ.

-تحسين صحة الجهاز العصبي، مما يعزز القدرة الإدراكية.

-حماية الخلايا العصبية في المخ، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

يُعتبر التفاح إضافة غذائية مفيدة لدعم صحة الدماغ، بفضل محتواه من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل التلف العصبي وتعزيز الإدراك. لذا، فإن دمجه في النظام الغذائي قد يكون خطوة جيدة للحفاظ على الذاكرة وتقليل مخاطر الإصابة بالزهايمر.