كنز صحي … فوائد البطاطا الحلوة للوقاية من هذه الأمراض

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد البطاطا الحلوة من الأطعمة الصحية التي تزخر بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تقوية الجسم والوقاية من بعض الأمراض.

تحتوي البطاطا الحلوة على مضادات أكسدة قوية، مثل البيتا كاروتين، التي تساهم في مكافحة الإجهاد التأكسدي في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، مما يساهم في الوقاية من الإمساك.

تحتوي البطاطا الحلوة على مستويات مرتفعة من فيتامين أ، الذي يعزز قوة الجهاز المناعي ويساعد الجسم على مكافحة العدوى والالتهابات.

بسبب احتوائها على الألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، تساعد البطاطا الحلوة في الحفاظ على الوزن وتحد من الإفراط في تناول الطعام.

تُعد البطاطا الحلوة مصدرًا هامًا للبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين أ، مما يعزز صحة العين ويقلل من خطر الإصابة بالعمى الليلي.