أطعمة لحرق الدهون في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع اقتراب شهر رمضان، يسعى البعض للاستفادة من الشهر الفضيل لتحسين صحتهم وفقدان الوزن، ويعتبر رمضان فرصة للتخسيس وحرق الدهون بفضل الصيام والعبادة.

-البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج المشوي، السمك، البيض، الزبادي اليوناني، والعدس. البروتينات تعزز الشعور بالشبع، وتحافظ على الكتلة العضلية، وتساهم في زيادة التمثيل الغذائي.

-الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الشوفان، التمر (بكميات معتدلة)، الخضراوات الورقية، والتفاح والتوت. الألياف تسهم في تحسين الهضم، تقليل الشهية، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

-الدهون الصحية: مثل المكسرات النيئة، زيت الزيتون، الأفوكادو، وبذور الشيا والكتان. هذه الدهون تبطئ امتصاص السكر وتقلل الالتهابات، مما يعزز فقدان الوزن.

-المشروبات الحارقة للدهون: مثل الشاي الأخضر، القرفة، الزنجبيل، والماء بالليمون. هذه المشروبات تحفز الأيض وتقلل من الانتفاخ، خاصة إذا تم تناولها بين الإفطار والسحور.

-الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك: مثل الزبادي الطبيعي، الكفير، والمخللات الطبيعية، لأنها تدعم صحة الأمعاء وتحسن التمثيل الغذائي، مما يساعد في حرق الدهون بشكل أكثر فاعلية.

باتباع هذه الأطعمة، يمكن تعزيز عملية حرق الدهون خلال رمضان بشكل صحي وآمن.