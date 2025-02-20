تعرف عليها .. فوائد التين المجفف لمرضى القلب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع اقتراب شهر رمضان، يهتم مرضى القلب بمعرفة الأطعمة التي تساهم في الحفاظ على صحتهم دون التسبب في مضاعفات، خاصة مع تناول المكسرات التي تعتبر من الخيارات الغذائية المفيدة. كما يتساءل الكثير منهم عن الأنواع الأكثر أمانًا والكميات المسموح بها لتجنب أي آثار جانبية بعد ساعات الصيام الطويلة.

وفي هذا الإطار، قدمت الدكتورة هالة عسكر، خبيرة التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح لمرضى القلب حول أفضل الأطعمة والفواكه المجففة التي يمكن تناولها في وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان.

أوضحت هالة عسكر أن التين المجفف يعد خيارًا مثاليًا لمرضى القلب، نظرًا لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف المهمة لصحة القلب. يحتوي التين المجفف على الكالسيوم، الحديد، الفوسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلور، والنحاس، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضافت أن التين المجفف يساعد في خفض مستويات الكوليسترول من خلال امتصاص الكوليسترول الضار وإخراجه من الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ويحافظ على صحة الشرايين.

وشددت عسكر على ضرورة تناول التين المجفف دون إضافات خارجية مثل السكر أو الطلاء المحلى لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية الكاملة دون التأثير على صحة القلب.

وحذرت من تناول التين المجفف في حال تعرضه لنمو الفطريات، حيث قد يسبب ذلك آثارًا سلبية على الصحة. كما أوصت بتناول ما بين حبتين إلى ثلاث حبات فقط بعد الإفطار أو خلال الفترة بين الإفطار والسحور للحصول على أقصى فائدة.

وأكدت عسكر أن التين المجفف لا يعزز صحة القلب فحسب، بل يساعد أيضًا في الوقاية من الأمراض المزمنة من خلال توفير المعادن والفيتامينات الضرورية التي قد يتسبب نقصها في التهابات ومضاعفات صحية، مما يجعله خيارًا غذائيًا هامًا خلال شهر رمضان.