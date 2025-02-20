تمر هندي من صنع يديك: انتعاش الصيف بمذاق لا يقاوم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 02:49 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

التمر الهندي، ذلك المشروب المنعش الذي يتربع على عرش المشروبات الصيفية والرمضانية، بمذاقه الحامض الحلو الذي يروي الظمأ ويمنح الجسم الطاقة. إليك طريقة تحضير التمر الهندي في المنزل بخطوات بسيطة لتحصل على مشروب طبيعي وصحي:

– 250 جرام تمر هندي مجفف

– 4 أكواب ماء

– سكر حسب الرغبة

– ماء ورد (اختياري)

1. النقع: ضع التمر الهندي في وعاء عميق، وأضف إليه الماء. اتركه منقوعًا لمدة لا تقل عن 3 ساعات، أو ليلة كاملة للحصول على أفضل النتائج.

2. الغلي: ضع الوعاء على نار متوسطة، واترك الخليط حتى يغلي. قلّب بين الحين والآخر حتى يذوب التمر الهندي تمامًا.

3. التصفية: ارفع الوعاء عن النار، واترك الخليط ليبرد قليلًا. ثم، صفّي الخليط باستخدام مصفاة ضيقة أو قطعة قماش نظيفة، للتخلص من البذور والألياف.

4. التحلية: أضف السكر إلى عصير التمر الهندي حسب الرغبة، وقلّب حتى يذوب تمامًا. يمكنك إضافة ماء الورد لإضفاء نكهة مميزة.

5. التقديم: ضع عصير التمر الهندي في الثلاجة ليبرد تمامًا. قدّمه باردًا مع مكعبات الثلج.

– يمكنك التحكم في كثافة العصير بإضافة المزيد من الماء أو تقليله.

– للحصول على نكهة أكثر تركيزًا، يمكنك غلي التمر الهندي المنقوع لفترة أطول.

– يمكن إضافة القليل من عصير الليمون أو الملح إلى كل كوب من عصير التمر هندي لتحصل على نكهة أفضل.

– يمكنك إضافة بعض التوابل مثل الزنجبيل أو القرفة لإضافة نكهة مميزة.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير التمر الهندي في المنزل والاستمتاع بمذاقه الرائع وفوائده الصحية