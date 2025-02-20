7 حيل بالملابس لإخفاء السمنة.. أسرار لم تسمعوا بها من قبل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 02:49 مساءً - اكتشفوا الحيل الذكية لإبراز رشاقتكم

الجميع يحب أن يبدو بأفضل صورة، أليس كذلك؟ قد تشعر بعض النساء بغصة عندما يتعلق الأمر بإيجاد الملابس المثالية لإخفاء بعض العيوب الجسدية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالسمنة. لا داعي للقلق بعد الآن! سنعرض لكم اليوم بعض الحيل المبتكرة التي قد تساعدكم في تحسين مظهركم وإضافة الثقة إلى إطلالاتكم اليومية.

اختيار الألوان بحكمة

من الحيل الشهيرة في عالم الموضة استخدام الألوان الداكنة كالأسود والكحلي لإعطاء وهم بالتنحيف. تجنب الألوان الفاتحة واللامعة في المناطق التي تفضلين إخفاءها، فهي تلفت الأنظار.

اللعب بالأنماط والطبعات

تجنب الخطوط الأفقية: الخطوط الأفقية يمكن أن تجعل الجسم يبدو أعرض مما هو عليه. عوضًا عن ذلك، جربي اختيار الخطوط الطولية التي تمنح انطباعًا بالطول والنحافة.

اختيار القطع ذات القصة المناسبة

احرصي على اقتناء القطع التي تتناسب مع شكل جسمك، مثل الفساتين المنسدلة التي تحدد الخصر دون أن تلتصق بالجسم. هذا الأسلوب يمكن أن يخفي مناطق البطن والأرداف بشكل رائع.

طبقات الملابس الذكية

يمكن لاستخدام الطبقات أن يكون سلاحًا ذو حدين. لكن عند اختيار الطبقات بعناية، يمكنك أن تخفي العيوب وتظهري بمظهر أنيق وعصري. جرّبي السترات المفتوحة والكارديجان الخفيف للتمويه وإضافة أبعاد جديدة لمظهرك.

الأقمشة ومواد الملابس

الاختيار الأمثل للأقمشة يمكن أن يكون له تأثير كبير. تفادي الأقمشة اللامعة والشفافة التي تسلط الضوء على العيوب. بدلاً من ذلك، استخدمي الأقمشة الثقيلة التي تعطي شكلاً أنيقًا ومريحًا.

الاكسسوارات كأداة تنسيق

استخدام الاكسسوارات الصحيحة يمكن أن يكون له أثر كبير في إخفاء السمنة. جرب الشالات والأوشحة الطويلة لإضافة لمسة من الأناقة وتوجيه النظر بعيدًا عن المناطق المفضوعة.

الحذاء المناسب

لا تظني أن الحذاء لا يؤثر على مظهرك العام. الكعب العالي يعزز القامة ويعطي مظهرًا أطول، ما يساعد في إضفاء مظهر أنيق وجذاب.

في نهاية المطاف، التجميل الحقيقي يكمن في الثقة بالنفس والراحة في مظهرك. جربي هذه الحيل واختاري ما يناسب ذوقك الشخصي، واستعدي لاستقبال اليوم بكل ثقة وجمال!