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الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزّي في استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي

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الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزّي في استشهاد وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة وصادق تعازيها في استشهاد اثنين وإصابة عدد من أفراد الجيش الكويتي خلال أحد التمارين العسكرية.

 

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت وللحكومة وللشعب الكويتي الشقيق، ولأهالي وذوي الشهيدين في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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