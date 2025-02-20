دبي بطلا لدوري الإمارات للصيد بالصقور

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

توج فريق دبي بطلاً لدوري الإمارات للصيد بالصقور الذي اختتم اليوم في أبوظبي التي استضافت النسخة السابعة والأخيرة.

وبحسب “وام”، نظم المسابقة نادي أبو ظبي للصقارين بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة 7 فرق.

واقتنص فريق دبي اللقب بعدما تصدر الترتيب العام برصيد 18 نقطة جمعها من 7 جولات، فيما حل ثانياً فريق الفرسان برصيد 13 نقطة، وجاء في المركز الثالث فريق الصيرمي برصيد 12 نقطة، وحل رابعاً فريق ميدان، برصيد 10 نقاط ، أما المركز الخامس فكان من نصيب فريق “أ بي جي” برصيد 6 نقاط، فيما احتل المركز السادس فريق “إم أر كيو” برصيد 3 نقاط فقط ، فيما جاء في المركز السابع فريق المدام.

وأسفرت منافسات الجولة السابعة والأخيرة عن فوز فريق دبي على فريق المدام برباعية نظيفة، فيما فاز فريق الصيرمي على فريق “أر بي جي” 3- 1 وتعادل فريقا ميدان والفرسان 2-2.

توج الفائزين كل من علي سالمين الظاهري رئيس قسم الأندية التراثية بمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وخزام المنصوري عضو لجنة المسابقات بنادي أبوظبي للصقارين.