إفطارك درع واقٍ: كيف تحمي نفسك من سرطان القولون بوجبة الصباح؟ق

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 12:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

الإفطار ليس مجرد وجبة لبدء اليوم، بل هو فرصة ذهبية لتعزيز صحتك وحمايتك من الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها سرطان القولون. فماذا لو أخبرتك أن هناك أطعمة بسيطة يمكنك تضمينها في وجبة الإفطار اليومية لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض؟

تعتبر الألياف الغذائية بطلة هذه القصة، فهي تعمل كمكنسة طبيعية لتنظيف القولون، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، وتقليل الوقت الذي تتعرض فيه خلايا القولون للمواد المسرطنة. مصادر الألياف الممتازة تشمل:

– الشوفان: ابدأ يومك بوعاء من الشوفان الغني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار أيضًا.

– الفواكه والخضروات: تناول التفاح، والتوت، والجزر، والخيار، فهي غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

– الحبوب الكاملة: استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر، وتناول حبوب الإفطار الكاملة، فهي تمنحك شعورًا بالشبع وتزودك بالألياف.

الزبادي يحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تعيش في الأمعاء وتساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتقليل الالتهابات، وتقوية جهاز المناعة. تناول الزبادي قليل الدسم أو اليوناني مع الفواكه والمكسرات للحصول على وجبة إفطار متكاملة.

المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا والكتان غنية بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الصحية والألياف، والتي تلعب دورًا هامًا في حماية خلايا القولون من التلف.

– قلل من تناول اللحوم الحمراء والمعالجة، فهي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

– اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، فهو يساعد على تسهيل حركة الأمعاء.

– مارس الرياضة بانتظام، فهي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتقوي جهاز المناعة.

– استشر طبيبك حول إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون، خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي للمرض