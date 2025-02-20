صدمة في الوسط الفني: عبد المجيد عبد الله في أزمة صحية مفاجئة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 12:55 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

أعلنت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” عن تعرض الفنان السعودي الكبير عبد المجيد عبد الله لأزمة صحية طارئة، أجبرته على إلغاء جميع التزاماته الفنية في الفترة الحالية. وقد أثار هذا الخبر قلقاً واسعاً في أوساط محبي الفنان وعشاق الطرب الأصيل.

وكان من المقرر أن يحيي الفنان عبد المجيد عبد الله فعالية “ليلة الأسفار” يوم السبت المقبل، احتفالاً بـ “يوم التأسيس السعودي 2025″، والتي كانت تحظى بترقب كبير من الجمهور.

وقد عبرت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام” عن تمنياتها للفنان بالشفاء العاجل، ودعت الجمهور للدعاء له بالصحة والعافية.

ويأتي هذا الخبر في وقت كان يستعد فيه الفنان للمشاركة في سلسلة فعاليات فنية ضخمة، تضم نخبة من النجوم العالميين، مثل النجمة البريطانية دوا ليبا، والنجم الصيني يانغ كون، والنجم الهندي ديلجيت دوسانغ، وغيرهم.

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذا الخبر، معبرين عن قلقهم وتمنياتهم للفنان بالشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره بأسرع وقت